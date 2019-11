Nella giornata di lunedì, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba si è tolto ad Amsterdam il tutore che nelle ultime settimane gli ha bloccato la caviglia destra per una microfrattura. Pogba non tornerà a disposizione di Solskjaer prima di dicembre, ma intanto il primo step verso la guarigione è stato festeggiato: su Instagram l'ex juventino ha immortalato, con la gioia di un bambino, il momento in cui gli è stato rimosso il tutore.

Le tappe del calvario

Per il classe '93 tutto era iniziato lo scorso agosto, con il colpo alla caviglia rimediato durante la sfida pareggiata contro il Southampton. Un infortunio probabilmente sottovalutato: Pogba era tornato in campo per due partite a fine settembre (l'ultima il 30 contro l'Arsenal) ma poi si era nuovamente fermato per il riacutizzarsi del dolore. Al punto da temere di aver giocato con una caviglia rotta, come riporta il Sun. Gli esami successivi avevano poi escluso fratture più serie, ma da fine ottobre il piede era stato comunque immobilizzato. Da oggi, invece, inizia la vera riabilitazione.