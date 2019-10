Solskjaer ha dichiarato a Sky Sports che i due giocatori non ci saranno nel big match di campionato con il Liverpool. Il portiere spagnolo è fuori per un problema agli adduttori accusato in Nazionale e dovrà essere sottoposto a nuovi controlli. Il francese sta patendo da inizio stagione un infortunio alla caviglia e ha bisogno di un turno di riposo. Tornano Martial e Wan-Bissaka

Alla crisi di risultati si aggiunge l'handicap legato agli infortuni. ll Manchester United, reduce da un inizio stagionale non esaltante (9 punti in 8 partite di campionato) perde pezzi importanti in un momento delicato: nel big match di Premier League con il Liverpool non ci saranno Pogba e De Gea, fermi ai box per problemi fisici. A dare la notizia è lo stesso allenatore dei Red devils ai microfoni di Sky Sports: "De Gea ha bisogno di un'ecografia. Penso che salterà il prossimo match", ha detto Solskjaer riguardo alle condizioni del portiere spagnolo, infortunatosi agli adduttori nella partita di qualificazione all'Europeo contro la Svezia. Forfait anche per Pogba che in questo inizio di stagione sta facendo i conti con un fastidioso infortunio alla caviglia: "Ha giocato qualche partita (5 su 8 in Premier), anche se probabilmente non era al top. Ora ha bisogno di riposo e non sarà disponibile nella gara col Liverpool". Pogba, che durante la pausa Nazionali era volato a Dubai per la riabilitazione, avrebbe subito, secondo l'allenatore una ricaduta: "Niente di grave- ha specificato Solskjaer- penso che Paul non starà fuori a lungo".

Martial e Wan-Bissaka ok

Non solo cattive notizie dall'infermeria. Col Lverpool, oltre a Shaw, lo United potrebbe ritrovare anche Martial e Wan-Bissaka. A confermare il loro recupero dopo i problemi fisici è stato lo stesso Solskjaer : "Non posso dire al 100% cosa accadrà nei prossimi giorni ma Martial e Wan-Bissaka si stanno allenando bene. Non so quanto sarà il loro minutaggio ma saranno convocati".

