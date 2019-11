Una vittoria conquistata nel finale della sfida contro la Lokomotiv Mosca che vale la qualificazione agli ottavi della Champions League: la Juventus ha centrato il primo traguardo dell’anno con due turni d’anticipo, come mai era successo sotto la gestione di Andrea Agnelli. Leonardo Bonucci ha pubblicato un post celebrativo su Instagram: "Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c'è solo da imparare. Da domani si pensa al campionato". Tra i commenti, compare anche quello di Paul Pogba. "Capitanooooooooooooo" con tanto di emoji dagli occhi innamorati, indirizzato al difensore ed ex compagno di squadra.

L’esperienza di Pogba alla Juventus

Il centrocampista francese ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016 e in quei quattro anni ha condiviso lo spogliatoio con Leonardo Bonucci, capitano della Juve in assenza di Buffon (in panchina) e Chiellini (infortunato). Il messaggio conferma i buoni rapporti con i vecchi compagni bianconeri e soprattutto fa sognare i tifosi, che sperano in un suo ritorno.