La sconfitta di Anfield, contro il Liverpool, ha aumentato a 9 lunghezze di distanza il ritardo del City dalla testa della classifica. Ora servirà una grande rimonta per confermarsi campioni d'Inghilterra, ma c'è un dato che non può far felice Guardiola: da quando è allenatore non aveva mai raccolto così pochi punti dopo 12 giornate. Ecco le statistiche registrate dal mister catalano, a questo punto della stagione, nella sua carriera