Le dichiarazioni dell'allenatore del Leeds lasciano pensare a un ritorno imminente in panchina per Pochettino: "Sono sicuro che allenerà una delle grandi a livello mondiale". E poi si congratula per il lavoro svolto al Tottenham: "E' stato eccezionale, ha raggiunto risultati incredibili con una squadra che lui ha costruito con grande cura"

Un'amicizia che dura da lungo tempo, quella tra Marcelo Bielsa e Mauricio Pochettino. Da quanto l'attuale allenatore del Leeds era commissario tecnico della nazionale argentina e Pochettino era uno dei cardini della difesa albiceleste. Un rapporto di grande stima tra i due, confermato ancora una volta dallo stesso Bielsa, intervistato dal Sun riguardo al cambio sulla panchina degli Spurs: "Rispetto molto Mauricio e non posso ignorare quando qualcosa non gli va bene. L'effetto di questa situazione è che sono molto triste. Il lavoro che ha svolto è stato eccezionale, ha reso il Tottenham una delle squadre più importanti in Europa. I suoi risultati, come la finale di Champions, valgono ancora di più perchè sono stati ottenuti con la squadra che lui ha costruito con cura".

Pochettino dopo l'esonero è tornato nella sua casa in Spagna, a recuperare un po' di energie dopo i mesi difficili. Una situazione da disoccupato che, però, secondo Bielsa non durerà a lungo, anzi: "Le grandi squadre a livello mondiale cercheranno di prenderlo, sono sicuro che allenerà una di queste. Entro 15 giorni sarà di nuovo su una panchina top". Dichiarazioni particolari che potrebbero lasciar presagire un immediato rientro per Mauricio Pochettino.

Secondo il Sun la panchina prescelta potrebbe essere quella del Barcellona, sulla quale Valverde non è così stabile. A frenare questa possibile trattativa c'è il fatto che Pochettino ha disputato 9 stagioni da calciatore e 5 da allenatore all'Espanyol, storica rivale dei blaugrana. Lo stesso ex allenatore degli Spurs ha in passato dichiarato che non avrebbe mai allenato il Barcellona. Un po' come aveva dichiarato Mourinho nei confronti della panchina del Tottenham...