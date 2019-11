Premier League, i risultati della 14^ giornata: il Liverpool vola a +11

La doppietta di un super Van Dijk certifica la fuga del Liverpool in testa alla Premier League. Il difensore olandese infatti ha deciso la sfida col Brighton con due reti entrambe nel primo tempo, con i Reds che sono riusciti a reggere nel finale nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Alisson. Adesso sono undici i punti di vantaggio sulle inseguitrici, in attesa che scenda in campo il Leicester domenica pomeriggio contro l’Everton. Il Manchester City infatti è stato bloccato sul 2-2 nell’impegno col Newcastle grazie alla rete dell’ex Liverpool Jonjo Shelvey. Il Chelsea cade in casa contro il West Ham, decide il gol di Cresswell in apertura di secondo tempo; la squadra di Frank Lampard per la prima volta sotto questa gestione non è riuscita ad andare a segno in casa. Ancora un altro successo per José Mourinho alla guida del Tottenham: 3-2 col Bournemouth, con gli Spurs che trovano due vittorie di fila in campionato, mai successo da inizio stagione. Nel pomeriggio, il Crystal Palace ha espugnato il campo del Burnley.

I risultati della 14^ giornata

Newcastle – Manchester City 2-2

22’ Sterling (M), 25’ Willems (N), 82’ De Bruyne (M), 88’ Shelvey (N)

Burnley – Crystal Palace 0-2

45+1’ Zaha, 78’ Schlupp

Chelsea – West Ham 0-1

48’ Cresswell

Liverpool – Brighton 2-1

18’ e 24’ Van Dijk (L), 79’ Dunk (B)

Tottenham – Bournemouth 3-2

21’ e 50’ Alli (T), 69’ Sissoko (T), 73’ e 90+6’ Wilson (T)

Southampton – Watford

in corso

Norwich – Arsenal

domenica ore 15:00

Wolverhampton – Sheffield United

domenica ore 15:00

Leicester – Everton

domenica ore 17:30

Manchester United – Aston Villa

domenica ore 17:30

Classifica: Liverpool 40, Manchester City 29, Leicester* 29, Chelsea 26, Tottenham 20, Wolverhampton* 19, Sheffield United* 18, Burnley 18, Arsenal* 18, Crystal Palace 18, Manchester United* 17, Bournemouth 16, West Ham 16, Newcastle 16, Brighton 15, Aston Villa* 14, Everton* 14, Norwich* 10, Southampton* 9, Watford* 8.

* una partita in meno