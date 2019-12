Il Manchester United ha annunciato oggi una nuova partnership con il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba. L'accordo riguarda i diritti esclusivi dei contenuti del club in Cina che entreranno nel sistema di Alibaba.

La partnership prevede la distribuzione e la localizzazione dei contenuti del Manchester United su più piattaforme Alibaba, oltre a un canale dedicato alla squadra sulla piattaforma di video-streaming Youku di Alibaba.

L'intesa comprende anche la creazione di un negozio del Manchester United sul marketplace Tmall di Alibaba, che diventerà il fornitore online ufficiale del club per i clienti cinesi.

"Siamo orgogliosi dei nostri fedeli e appassionati tifosi in tutto il mondo e i nostri fan cinesi ne sono una parte importante", ha dichiarato Richard Arnold, direttore generale del Manchester United Group.

"Non vediamo l'ora di lavorare con Alibaba per far crescere ulteriormente la nostra base di tifosi in Cina e sviluppare altre aree della partnership nel prossimo futuro".

"Il Manchester United è una delle squadre di calcio più popolari e di successo al mondo, con una considerevole e appassionata tifoseria in Cina", ha dichiarato Michael Evans, presidente di Alibaba Group.

"Condividiamo lo stesso obiettivo, che è quello di offrire ai tifosi contenuti online unici nel loro genere e uno shopping che sfrutta le ultime tecnologie".

Il Manchester United, una delle squadre più conosciute al mondo, ha vinto più trofei di qualsiasi altra squadra nel calcio inglese, incluso il record di 20 campionati nazionali. Il club ha conquistato l'ultima Premier League nel 2013 e attualmente è al sesto posto nella classifica 2019/20, prima della partita di domani, il derby cittadino con i campioni in carica del Manchester City.