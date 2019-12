Premier League: calendario e orari della giornata 16

Tra Premier League e Bundesliga saranno 10 gli incontri di calcio estero in onda in diretta su Sky tra il 6 e il 9 dicembre, 6 del campionato inglese, quattro di quello tedesco

In attesa che si chiuda stasera il turno infrasettimanale, In Inghilterra è già tempo di pensare alla 16^ giornata, che nel weekend proporrà il super derby di Manchester tra i campioni carica del City e lo United. Match in programma sabato all’Etihad, con calcio d’inizio alle ore 18.30. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In classifica, City al terzo posto con 32 punti, United sesto a quota 21. La Premier è sempre guidata dal Liverpool, leader solitario con 43 punti, che sabato, proprio prima del derby di Manchester, sarà di scena a Bournemouth. Dietro ai campioni d’Europa, il sorprendente Leicester, secondo a quota 35, che domenica andrà a Birmingham, dove affronterà l’Aston Villa. Questo turno si aprirà sabato alle 13.30 con Everton-Chelsea, anche questo incontro live in 4K HDR con Sky Q satellite, per chiudersi lunedì alle 21 con il derby londinese West Ham-Arsenal.

Sabato 7 dicembre

ore 13 “Premier League Live” - Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 13.30 Everton-Chelsea - Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(live anche in 4K HDR con Sky Q satellite - telecronaca Nicola Roggero)

ore 15.30 "Premier League Live" - Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 16 Bournemouth-Liverpool - Sky Sport Football

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 18 "Premier League Live" - Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 18.30 Manchester City-Manchester United - Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(live anche in 4K HDR con Sky Q satellite - telecronaca Massimo Marianella)

Domenica 8 dicembre



Ore 14.30 “Premier Show” - Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 15 Aston Villa-Leicester - Sky Sport Football

(telecronaca Federico Zancan)

ore 17 "Premier Show" Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 17.30 Brighton-Wolverhampton - Sky Sport Football

(telecronaca Nicola Roggero)

ore 19.30 "Premier Show" - Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

Il programma della Bundesliga



In Germania, fine settimana con le gare della 14^ giornata d’andata di Bundesliga. Comanda sempre il Borussia Moenchengladbach, primo in classifica con 28 punti, che sabato, ospiterà i campioni tedeschi del Bayern Monaco, staccati di quattro lunghezze dalla vetta e attualmente al quarto posto. Big-match in onda alle 15.30 su Sky Sport Uno.

Venerdì 6 dicembre

ore 20.30 Eintracht Francoforte-Hertha Berlino - Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(telecronaca Pietro Nicolodi)

Sabato 7 dicembre

ore 15.30 Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco - Sky Sport Uno

(telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 18.30 Bayer Leverkusen-Schalke 04 - Sky Sport Collection

(telecronaca Dario Massara)

Domenica 8 dicembre