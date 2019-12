Premier League: calendario e orari della giornata 17

In Inghilterra weekend dedicato alla 17^ giornata, che proporrà la super sfida di Londra tra l’Arsenal e i campioni in carica del Manchester City. Match in programma domenica all’Emirates Stadium, con calcio d’inizio alle ore 17.30. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In classifica, City al terzo posto con 32 punti, Arsenal solamente nono a quota 22. La Premier è sempre guidata dal Liverpool, leader solitario con 46 punti, che sabato aprirà questo turno di Premier ospitando a Anfield il fanalino di coda Watford. Dietro ai campioni d’Europa, il sorprendente Leicester, secondo a quota 38, che poco dopo la conclusione dell’incontro dei “Reds” giocherà in casa contro il Norwich City, penultimo. Chiusura di giornata lunedì alle 21, con il “Monday Night” tra Crystal Palace e Brighton

PREMIER LEAGUE (17^ giornata)

Sabato 14 dicembre



ore 13 “Premier League Live" - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 13.30 Liverpool-Watford - Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 15.30 “Premier League Live” - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 16 Leicester-Norwich City - Sky Sport Football diretta (telecronaca Massimo Marianella)

ore 18 “Premier League Live” - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio)

ore 18.30 Southampton-West Ham - Sky Sport Football diretta (telecronaca Gianluigi Bagnulo; commento Roberto Gotta)

ore 20.45 Chelsea-Bournemouth - Sky Sport Football differita sintesi telecronaca Andrea Marinozzi)

Domenica 15 dicembre

ore 14.30 “Premier Show” - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 15 Manchester United-Everton - Sky Sport Football diretta (telecronaca Nicola Roggero)

ore 17 “Premier Show” - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 17.30 Arsenal-Manchester City - Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) (telecronaca Massimo Marianella; commento Fabio Capello)

ore 19.30 “Premier Show” - Sky Sport Football diretta (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

Lunedì 16 dicembre



ore 21 Crystal Palace-Brighton - Sky Sport Football diretta (telecronaca Paolo Ciarravano)

Il programma della Bundesliga

In Germania, fine settimana con le gare della 15^ giornata d’andata di Bundesliga senza big-match, ma con sfide, comunque, interessanti, come quella tra il Wofsburg, nono con 20 punti, e il Borussia Moenchengladbach, solitario capoclassifica a quota 31. Al secondo posto, staccato di una lunghezza il Lipsia, a Dusseldorf in casa del Fortuna, mentre i campioni in carica del Bayern, solamente settimi con 24 punti, riceveranno a Monaco la visita del Werder Brema.

BUNDESLIGA (15^ giornata d’andata)

Venerdì 13 dicembre



ore 20.30 Hoffenheim-Augsburg - Sky Sport Football diretta (telecronaca Pietro Nicolodi)

Sabato 14 dicembre



ore 15.30 Bayern Monaco-Werder Brema - Sky Sport Uno diretta (telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 18.30 Fortuna Dusseldorf-Lipsia - Sky Sport Arena diretta (telecronaca Dario Massara)

Domenica 15 dicembre