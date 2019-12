Liverpool-Watford 2-0, gol e highlights della partita. Decide doppietta di Salah

Il Liverpool capolista nell'anticipo della 17^ giornata batte 2-0 il Watford grazie a una doppietta di Salah. Per la squadra di Klopp è il sedicesimo successo in Premier League

battendo ad Anfield il Watford 2-0. I Reds sfruttano alla grande l'unica occasione del primo tempo con un tiro a giro di Salah dopo un contropiede al minuto 38. L'egiziano ha realizzato il suo secondo gol al 90' con un colpo di tacco. La squadra di Klopp sale a quota 49 ed è già campione d'inverno. Il Watford, ultimo in classifica con 9 punti, può recriminare per le due super occasioni sprecate da Doucoure e Sarr, anche grazie alla freddeza di Alisson. Al 50' il Var ha annullato un gol a Manè per un millimetrico fuorigioco.