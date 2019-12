La stagione scorsa vissuta da protagonista assoluto con la maglia del Liverpool, la Champions alzata al cielo al Wanda Metropolitano di Madrid e un secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro – dietro solo a Messi – che ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Virgil Van Dijk si sta confermando anche in questa stagione come uno dei difensori più forti al mondo e sono diversi gli attestati di stima ricevuti dall’olandese, per ultimi quelli arrivati da Jaap Stam. L’olandese, ex tra le altre di Lazio e Milan, ha usato parole davvero importanti per il connazionale: “Da quando mi sono ritirato c'è stato il bisogno di trovare un mio erede in Olanda. Poi è arrivato Van Dijk. Bene, adesso posso dirlo: è più forte di me" le parole rilasciate a Stadium Astro proprio da Stam, allenatore attualmente senza squadra dopo le dimissioni dalla panchina del Feyenoord delle scorse settimane.

Complimenti anche da Baresi

Prima di Jaap Stam, anche Franco Baresi – leggenda del Milan e tra i più forti difensori di sempre – aveva pubblicamente fatto i complimenti a Van Dijk via Twitter. "Baresi è stato molto positivo su van Dijk. Per un difensore, ciò equivale essere incoronato dal Re", il commento dell’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.