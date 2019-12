Ci sono date che non si dimenticano, rimangono impresse e non solo nella memoria. Per Patrick Cutrone il 21 maggio 2017 è una di queste: San Siro, il numero 63 sulle spalle, un ricordo che resterà per sempre nella sua testa e... sulla sua pelle. L'esordio di Cutrone in Serie A con la maglia del Milan, in quel 3-0 sul Bologna alla penultima giornata di campionato, è diventato un tatuaggio dell'attaccante nato a Como e passato al Wolverhamtpon nell'estate 2019. Il video, pubblicato sul suo profilo Instagram., è stato tempestato di commenti affettuosi da parte dei tifosi che a loro volta non hanno dimenticato il loro baby bomber.