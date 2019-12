Atalanta-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

L'ultima domenica di Serie A del 2019 si apre a Bergamo. Novità in fase offensiva per Pioli che sceglie Leao al posto di Piatek, con Suso e Calhanoglu ai lati. Gasperini, invece, opta per l'attacco leggero: Ilicic falso nueve, Gomez e Malinovskyi in appoggio. Il match è in diretta su DAZN1, canale 209 di Sky