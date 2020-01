Limate le distanze tra l'offerta viola e il Wolverhampton, proprietario del cartellino dell'attaccante. Cutrone pronto a tornare in Serie A a cinque mesi dall'addio al Milan, Iachini lo aspetta. La Fiorentina stringe anche per Duncan dal Sassuolo

Momento di svolta nella trattativa per portare Patrick Cutrone alla Fiorentina. Dopo le lievi frenate degli scorsi giorni, la trattativa tra il club viola e il Wolverhampton è arrivata alla stretta finale. L'attaccante cresciuto nel Milan è pronto quindi a tornare in Italia dopo cinque mesi in Premier League, con 2 reti in 12 partite giocate con i Wolves. Proprio il club inglese, con le sue richieste su modalità e tempistiche di pagamento, aveva rallentato l'operazione per il trasferimento dell'attaccante classe 1998, pagato 18 milioni di euro in estate al Milan. Dubbi superati, con Cutrone che ora è pronto a riabbracciare la Serie A e rinforzare l'attacco di Beppe Iachini, dove sin qui Pedro e Vlahovic non hanno offerto il rendimento atteso nella casella di centravanti.

Difesa e centrocampo: obiettivi Juan Jesus e Duncan

Cutrone non sarà l'unico rinforzo assicurato nella sessione invernale di calciomercato da Rocco Commisso a Iachini, che ha intanto avviato la sua avventura sulla panchina della Fiorentina con il pareggio di Bologna e oggi è quindicesima in classifica con 18 punti, +4 sulla zona retrocessione. Il club viola continua infatti a lavorare su Alfred Duncan del Sassuolo: dialogo in corso tra le due società per trovare l'intesa su un'operazione da circa 15 milioni, bonus compresi. Per la difesa rimane vivo l'obiettivo Juan Jesus della Roma, ormai ai margini nelle gerarchie di Fonseca.