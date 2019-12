Cori razzisti a Rudiger in Tottenham-Chelsea: gioco interrotto due minuti

Dopo l’espulsione a Son per un fallo di reazione proprio sul difensore tedesco, da alcuni settori dello stadio si sono sollevati cori razzisti diretti al giocatore del Chelsea. L’arbitro ha interrotto il gioco per due minuti

Nuovo episodio di razzismo in Premier League. È avvenuto durante Chelsea-Tottenham, negli istanti successivi all’espulsione di Son avvenuta per una reazione su Rüdiger. Ed è stato proprio il difensore tedesco ad essere bersaglio di cori razzisti e gesti raffiguranti una scimmia. L’arbitro, l’internazionale Anthony Taylor, ha fermato il gioco per due minuti, spiegando la situazione prima ad Harry Kane e Cesar Azpilicueta, i capitani delle due squadre, e successivamente ad altri giocatori in campo tra cui Dele Alli, Lucas e Sissoko e quindi agli allenatori Mourinho e Lampard. Poi ha fatto riprendere il gioco, con la partita che è proseguita - con lo speaker che ha emesso tre annunci - e che si è conclusa con la vittoria dei Blues nel derby londinese.

La spiegazione di Azpilicueta

"Abbiamo avuto diversi incontri con la lega e con gli arbitri prima delle partite e ci è stato detto di riferire ogni episodio di razzismo direttamente all'arbitro. Rüdiger è venuto da me dicendomi che aveva sentito dei cori razzisti indirizzati a lui, l'ho detto all'arbitro e gli ho lasciato fare il suo lavoro. Siamo molto preoccupati per questo comportamento, abbiamo bisogno tutti insieme di darci un taglio" ha detto Azpilicueta, intervistato da Sky Sports al termine della gara. Anche José Mourinho ha espresso il proprio appoggio: "L'arbitro ha seguito il protocollo, ha fermato il gioco e ha parlato ai giocatori. Il Tottenham prenderà sicuramente provvedimenti, ogni squadra agisce insieme contro questo fenomeno".