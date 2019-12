Manchester United-Newcastle 4-1: gol e highlights. Poker Red Devils ed Europa più vicina

Martial e compagni calano il poker al Newcastle dopo essere passati in svantaggio e si portano a 28 punti in classifica, a -4 dal quarto posto del Chelsea. Il Newcastle resta fermo a 25 e nel prossimo turno ospiterà l'Everton di Carlo Ancelotti

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 4-1 (highlights)

16' Longstaff (N), 24' e 51' Martial (M), 36' Greenwood (M), 41' Rashford (M)

Manchester United (4-3-2-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay (46' Pogba), Pereira; Greenwood, Martial (67' Mata); Rashford (63' Lingard). All.: Solskjaer.

Newcastle (5-3-2): Dubravka; Willems, Schär (88' Krafth), Lejeune, Fernandez, Manquillo; M. Longstaff, S. Longstaff, Almiron (63' Yedlin); Gayle (59' Atsu), Joelinton. All.: Bruce.

Ammoniti: McTominay, Pereira, Schär, Yedlin

La partita

La sfida del nord d'Inghilterra tra Manchester United e Newcastle è un monologo dei Red Devils. I Red Devils vincono 4-1 dopo essere passati in svantaggio (rete di Longstaff per i Magpies). Protagonista del match Martial, autore di una doppietta. Di Greenwood e Rashford gli altri gol. Il Manchester United con questa vittoria si porta a 28 punti e si avvicina alla zona Europa: ora è a -1 dal Tottenham quinto e a -4 dal Chelsea (quarto e al momento ai preliminari di Champions). I ragazzi di Solskjaer si prendono la loro rivincita dopo la sconfitta dello scorso 6 ottobre al St. James' Park. in quell'occasione il gol del solito Longstaff era bastato a far vincere il Newcastle. La squadra allenata da Steve Bruce resta a quota 25 punti. Nella prossima giornata Pogba e compagni faranno visita al Burnley, mentre il Newcastle se la vedrà in casa con l'Everton del neo allenatore Carlo Ancelotti.