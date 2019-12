Non è stato un Natale felice per Josè Mourinho, tutt'altro. Sul campo il suo Tottenham ha reagito alla sconfitta rimediata contro il Chelsea e lo ha fatto battendo per 2-1 il Brighton, confermandosi al quinto posto, a tre lunghezze di distanza dal Chelsea quarto e quindi dalla Champions League. Ma sono stati tre punti amari per l'allenatore portoghese, che ha dovuto fare i conti con la morte del proprio cane Leya. Non si sa bene quanti anni avesse il suo Yorkshire Terrier, ma era stato al fianco dello Special One almeno dal 2007, quando si apprestava a salutare il Chelsea per accomodarsi sulla panchina dell'Inter. E' stato dunque un pre partita piuttosto particolare quello che ha preceduto il calcio d'inizio della sfida fra gli Spurs e il Brighton. Quando il presentatore di Amazon Prime Jim Rosenthal ha chiesto a Mourinho come avesse passato il Natale, quest'ultimo ha risposto con occhi visibilmente commossi: "Ad essere onesti, è stato molto triste perché il mio cane è morto e il mio cane è la mia famiglia - le sue parole - ma dobbiamo andare avanti". Il portoghese non ha fornito ulteriori dettagli sulla morte di Leya, ma ha comunque apprezzato le commiserazioni dello stesso Rosenthal.

L'amore per i cani

Non è la prima volta che Josè Mourinho fa parlare di sè per il cane. In questo caso la sua commozione ha fatto il giro del web, suscitando tenerezza e solidarietà. 12 anni fa, nel 2007, il discorso fu molto diverso, dal momento che lo Special One venne perfino arrestato per proteggere il proprio amico a quattro zampe. Il portoghese fu infatti accusato di non aver osservato le regole sulle vaccinazioni degli animali esistenti nel Regno Unito dopo aver riportato a Londra il cane in seguito ad un viaggio in Portogallo. Gli agenti si sono presentati alla porta della sua abitazione, nell'esclusivo quartiere di Belgravia, per sequestrare l'animale e fargli osservare un periodo di ben sei mesi di quarantena, come prevedeva il regolamento. Avvertito dalla moglie mentre si trovava in un ristorante con la squadra, l'allenatore si è precipitato a casa, ha cominciato a litigare con gli agenti, quindi ha preso in braccio il suo "amico" con la scusa di portarlo a fare pipì in giardino e poco dopo ha detto ai poliziotti che il cane era scappato. A quel punto gli agenti lo hanno arrestato e lo hanno condotto alla più vicina stazione di polizia, dove il tecnico è rimasto in cella qualche ora prima di essere rimesso in libertà dietro pagamento di una cauzione.