Il gol che sblocca il match e spiana la strada al successo del Southampton (0-2) a Stamford Bridge sul Chelsea nel Boxing day di Premier League. Controllo di destro, dribbling, poi tiro a giro di sinistro dal limite dell’area e palla sotto l’incrocio: una prodezza, quella di Michael Obafemi al 31’ del primo tempo, che l’attaccante classe 2000 ha voluto festeggiare al meglio. Come? Con una danza davvero speciale: un balletto che ha fatto "impazzire" i tifosi del Southampton, diventando subito virale sul web. Per Obafemi si tratta del primo gol realizzato in Premier League in questa stagione.