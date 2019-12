Everton, è già 'Ancelotti-mania': il coro dei tifosi. VIDEO

"Carlo fantastico, Carlo magnifico. Alè Alè, Ancelotti": è questo il coro più gettonato al momento nella tifoseria dell'Everton. L'ex allenatore del Napoli ci ha impiegato appena 180 minuti per conquistare i Toffees, che in tre giorni hanno battuto Burnley e Newcastle. Sei punti in due partite e balzo al decimo posto per l'Everton, che aveva vinto appena una gara nelle precedenti sei. E i Toffees ora sognano con Carletto Ancelotti, esaltato dai cori dei suoi tifosi e dal profilo dello stesso club che ha festeggiato pubblicando su Twitter un post in italiano.