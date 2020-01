Anche senza Premier League, il weekend di calcio inglese ha regalato un protagonista inatteso. Il suo nome è Aaron Wilbraham.

La sua storia

Attaccante, nato a Knutsford (cittadina del Cheshire, nel nord-ovest dell'Inghilterra) il 21 ottobre 1979, Wilbraham ha sempre segnato in ogni sua avventura.

Eppure, è riuscito a vivere una sola annata in Premier League, quella 2011-12, con il Norwich, segnando appena un gol in 11 presenze. Per il resto, stagioni passate tra le categorie inferiori, tra Championship, League One e League Two.

Ma grazie al meccanismo della FA Cup anche lui ha avuto la sua chance per essere l'eroe di una giornata.

Replay con il Newcastle

Nella sfida tra il Newcastle e il suo Rochdale (club di League One, terza divisione), Wilabraham trova il gol del pareggio al minuto 79'. Dopo una carriera passata ad ambire alla Premier League, il centravanti con il numero 18 sulle spalle riesce a fermare un club della massima serie inglese. A 40 anni e 75 giorni, su assist di un giovane compagno: Luke Matheson, nato il 3 ottobre 2002.