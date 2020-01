FA Cup, risultati del terzo turno: avanti Burnley, Norwich e Southampton, replay Watford

Tra i club di Premier League, pari anche per il Newcastle, bloccato da uno dei gol più 'datati' della competizione. Reti giovani per il Norwich, che vince 4-2 grazie alla tripletta del 18enne Idah. Out Aston Villa e Brighton

Weekend di sosta per la Premier League, ma il calcio inglese non si ferma. Dal terzo turno di FA Cup sono arrivati infatti i primi verdetti, capaci di regalare risultati interessanti e protagonisti inattesi.

Poker Burnley, replay per il Newcastle

Nei match del primo pomeriggio, successi sul filo di lana per Birmingham e Hull City, trascinati da due gol nel recupero (di Bela per i Blues, Eaves il marcatore dei Tigers) contro rispettivamente Blackburn e Rotherham. Vittorie più agevoli per Millwall (3-0 sul Newport) e Burnley (4-2 casalingo contro il Peterborough, senza vittorie nella competizione contro club di Premier dal gennaio 1965).

Due pareggi, entrambi per 1-1, tra Bristol City e Shrewsbury e tra Rochdale e Newcastle, che porteranno al secondo match, il cosiddetto 'replay'. Al vantaggio degli uomini di Steve Bruce, firmato da Almiron (al secondo gol negli ultimi 5 match) ha risposto Aaron Wildbraham, capace di trovare la rete a 40 anni e 75 giorni.

Brighton ko, Southampton avanti

Nella seconda serie di match, successi per Brentford (1-0 allo Stoke) e Sheffield Wednesday, capace di eliminare il Brighton. Tra i club di Premier League, vittorie e passaggio del turno per Southampton (2-0 con l'Huddersfield) e Norwich (4-2 a Preston, con tripletta del classe 2001 Adam Idah), mentre sarà costretto al replay il Watford, che segna 3 gol in 22' ma poi si fa recuperare dal Tranmere (club di League One, terza serie inglese).

Servirà un'altra sfida anche per Cardiff e Carlisle, capaci di pareggiare 2-2 (con i gallesi che hanno recuperato due reti di svantaggio) e tra Reading e Blackpool (sempre 2-2).

La vittoria più larga è quella dell'Oxford City: con il 4-1 inflitto all'Harlepool, il club di League One si conferma il terzo più prolifico tra tutte le categorie professionistiche del calcio inglese, dietro a Liverpool e Manchester City.

Birmingham-Blackburn 2-1

4' Crowley (Bi), 61' Armstrong (Bl), 90' Bela (Bi)

Bristol City-Shrewsbury 1-1

30' Diedhiou (B), 48' Goss (S)

Burnley-Peterborough 4-2

8' Rodriguez (B), 15' Pieters (B), 23' Hendrick (B), 39' Toney (P), 52' 76' Jade-Jones (P)

Millwall-Newport 3-0

7' Smith, 64' rig. Mahoney, 82' Bradshaw

Rochdale-Newcastle 1-1

17' Almiron (N), 79' Wilbraham (R)

Rotherham-Hull City 2-3

16' Eaves, 66' e 90+3' (H), 20' Smith (R), 43' Vassell (R)

Brentford-Stoke 1-0

43' Marcondes

Brighton-Sheffield Wednesday 0-1

65' Reach

Cardiff-Carlisle 2-2

12' Bridge (Carl), 45+2' McKirdy (Carl), 50' Peterson (Card), 55' White (Card)

Fulham-Aston Villa 2-1

54' Knockaert (F), 63' El-Ghazi (A), 74' Arter (F)

Oxford-Hartlepool 4-1

9' Kitching (H), 52' Hall (O), 66' Baptiste (O), 85' Fosu (O), 87' rig. Taylor (O)

Preston-Norwich City 2-4

2' Idah (N), 28' Hernandez (N), 38' Idah (N), 48' Bodin (P), 61' rig. Idah (N), 84' Harrop (P)

Reading-Blackpool 2-2

28' Delfouneso (B), 57' Baldock (R), 60' Gnanduillet (B), 66' Loader (R)

Southampton-Huddersfield 2-0

47' Smallbone, 87' Vokins

Watford-Tranmere 3-3

12' Dele-Bashiru (W), 14' Chalobah (W), 34' Pereyra (W), 65' Jennings (T), 78' Monthe (T), 87' rig. Mullin