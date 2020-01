L'appello via Twitter della mamma: "Wolves, mio figlio ha sventolato il poster di Cutrone per mesi alle partite e ora ha il cuore a pezzi. Possiamo avere la sua maglia, anche se è andato via?"

Un'esperienza breve e sfortunata, solo 3 gol in 24 presenze. Ma la solità generosità in campo ha permesso a Patrick Cutrone di entrare comunque nel cuore dei tifosi del Wolverhampton. Letteralmente, soprattutto in quelli dei più piccoli. Ora che l'attaccante ha firmato con la Fiorentina, in Inghilterra c'è infatti chi si dispera: "Salve Wolves", il dolce appello di una mamma su Twitter al club arancionero. "Mio figlio ha cercato per mesi di avere la maglia di Cutrone, sventolando il suo poster a ogni singola partita. Vi prego, è possibile avere la sua maglia anche se è andato via? Il bambino ha il cuore a pezzi". Poi le dita incrociate, sperando che il Wolverhampton o lo stesso attaccante notino il messaggio accontentando così il piccolo tifoso.