Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Cutrone: prestito biennale con obbligo di riscatto

Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. L'ex attaccante del Milan torna in Italia dopo sei mesi e 24 partite giocate con il Wolverhampton. Questo il comunicato apparso sul sito del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone". Due anni in viola dunque per l'attaccante italiano. Un prestito oneroso a 3 milioni di euro più altri 16 per l'obbligo di riscatto che scatterà dopo 18 mesi, queste le cifre dell'operazione. C'è però una doppia clausola: la prima è esercitabile daIla squadra inglese, che può riprendersi il giocatore ad una determinata cifra. La seconda è a favore della Fiorentina, che entro 5 giorni dall'ipotetico esercizio dell'opzione da parte del Wolverhampton, può controriscattare Cutrone ad una cifra ancora più alta, garantendosi così l'ultima parola.

Il mercato viola

Non solo Cutrone, la Fiorentina è infatti intenzionata a muoversi ancora sul mercato per rinforzare la squadra di Iachini. Ci sono stati nuovi contatti con il Sassuolo per Alfred Duncan: è lui l'obiettivo numero uno per il centrocampo, si cerca l’accordo sui dettagli economici tra i due club. Il centrocampista dei neroverdi resta favorito su Meite. La prossima settimana i viola si concentreranno su questo affare, così come sul colpo per la difesa, dove piacciono Bonifazi, sul quale c'è anche la SPAL, e Juan Jesus della Roma. In uscita invece il PSG monitora Gaetano Castrovilli in vista della prossima estate. Per Cristoforo invece c'è stato lo scambio di contratti con l'Eibar: un'operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Per Pedro è vicino il ritorno in Brasile, dove il Flamengo è favorito sul Gremio, su Rasmussen infine c'è un'offerta dalla Bundesliga.