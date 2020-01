Un'occasione colossale. Non solo quella per Lo Celso, ma contestualmente anche quella di fermare il super Liverpool di Klopp e conquistare un punto. L'argentino sbaglia e Mou si dispera. Alla fine a sorridere è proprio il Liverpool che, nonostante i brividi, vince la ventesima partita su ventuno e continua la propria marcia - apparentemente inarrestabile - in Premier. Momento curioso quello proprio sull'errore di Lo Celso, che spreca clamorosamente nell'area piccola col mancino un cross di Aurier dalla destra. La reazione di Mourinho è teatrale: in ginocchio, disperato. Un sorriso beffardo e l'abbraccio al quarto uomo. Ma dove avevamo già visto una scena simile?