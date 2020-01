Tottenham-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Nel big match della 22^ giornata di Premier parte titolare Christian Eriksen, obiettivo di mercato dell'Inter. Senza Harry Kane, out per tre mesi per infortunio, Mourinho si affida a Lucas e Alli, dietro a Son in attacco. Sul fronte opposto Klopp, primo in campionato e reduce da undici vittorie di fila in Premier, risponde con classico 433. La diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno dalle 18:30