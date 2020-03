Chelsea-Everton 4-0, gol e highlights. Ancelotti ko contro il suo passato

A Stamford Bridge Lampard rifila un pesantissimo poker ad Ancelotti, suo allenatore ai tempi in cui Carletto allenava il Chelsea. Gara indirizzata dai gol di Mount e Pedro nel primo tempo, nella ripresa arrotondano Willian e Giroud. Un punto nelle ultime tre per l'Everton di Ancelotti, i Blues si confermano al quarto posto

14’ Mount, 21’ Pedro, 51’ Willian, 54’ Giroud



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Barkley, Gilmour, Mount (60' James); William (71' Anjorin), Giroud (86' Broja), Pedro. All. Lampard



EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibé, Keane, Holgate, Digne; Bernard (45' Walcott), Gomes, Davies (58' Kean), Sigurdsson; Calvert-Lewin (76' Gordon), Richarlison. All. Ancelotti





Ammoniti: Gomes (E), Zouma (C), Holgate (E)

Una lezione durissima, 4 gol e Ancelotti esce sconfitto da Stamford Bridge nella sfida al suo passato. Vince il Chelsea di Lampard, che di Carletto fu giocatore nel biennio in Blues (2009-2011) dell'allenatore italiano, e ora le ambizioni dell'Everton - mai vittorioso nelle ultime 3 gare, i tre confonti con le big Arsenal, Manchester United e Chelsea - vengono ridimensionate. Per i Blues, invece, tre punti che significano la conferma del quarto posto in classifica.





Il Chelsea parte fortissimo già nel primo tempo, chiuso avanti di due gol meritatamente grazie alle reti di Mount e Pedro, mentre l'Everton ha la grande occasione sul piede di Calvert-Lewin, solo davanti a Kepa, che però spreca. Il copione nella ripresa non cambia, con il tris di Willian che arriva subito dopo l'intervallo e Giroud che dopo 3' firma il poker. Ancelotti prova anche a giocarsi la carta Moise Kean, in campo nella mezz'ora finale, ma sono al contrario i Blues a rendersi ancora pericolosi, con il classe 2001 Anjorin che per poco non trova il quinto gol.



Per Ancelotti un solo punto nelle ultime 3 (il pareggio con il Manchester United della scorsa giornata), ben 8 i gol subiti e 3 quelli segnati; il Chelsea si conferma invece bellissima realtà costruita sui giovani, con la difesa di Lampard ancora imbattuta dopo il 2-0 in Fa Cup al Liverpool.