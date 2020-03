FA Cup, Chelsea-Liverpool 2-0: Willian e Barkley lanciano i Blues ai quarti

Una papera di Adrian in avvio di partita spiana la strada alla squadra di Lampard, che nella ripresa chiude i conti con un assolo di Barkley. Terzo ko nelle ultime quattro per i campioni d'Europa: suona l'allarme in casa Reds?

Prima il Wanda Metropolitano riscoperto amaro, poi l'imbattibilità perduta in Premier per mano del Watford. E ora, l'eliminazione dalla FA Cup: è il momento più delicato della super stagione del Liverpool, che cade per 2-0 a Stamford Bridge negli ottavi della competizione. Sorride invece il Chelsea di Lampard: cinico nel primo tempo, a tratti padrone del campo nella ripresa, una squadra che ritrova gioco e risultato nella sfida più difficile. Partenza in discesa per i Blues, che la sbloccano già al 13': il tiro dalla distanza di Willian è centrale, ma il vice di Alisson sbaglia completamente l'intervento. Il Liverpool rischia (traversa di Alonso su punizione), poi reagisce: dall'altra parte però Kepa è in serata di grazia e si supera su Mane, Origi e Jones. Il Chelsea resiste, prende coraggio nella ripresa e vola in contropiede con Barkley. Discesa irresistibile, destro a incrociare dal limite e 2-0 Blues al 64'. Il vantaggio nel finale potrebbe anche aumentare, ma per due volte Giroud sbatte sul legno. Stamford Bridge sorride e si regala i quarti contro il Newcastle. Per la banda Klopp, la terza sconfitta nelle ultime due settimane sa di campanello d'allarme.



Chelsea-Liverpool 2-0

10' Willian, 64' Barkley



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Kovacic (42' Mount), Gilmour, Barkley; Willian (51' Jorginho), Giroud (90' James), Pedro. All: Lampard.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson; Lallana (80' Salah), Fabinho, Jones (70' Milner); Mane, Minamino, Origi (70' Firmino). All: Klopp.

Le altre partite

Staccano il pass per i quarti di FA Cup anche Newcastle e Sheffield United, avanti a fatica contro due squadre di Championship. Per i Magpies, che vincono 2-3 in casa del WBA, a segno anche l'interista Lazaro. Ci vogliono invece i supplementari e un gol di Billy Sharp, per regalare il passaggio del turno allo Sheffield sul campo del Reading dopo che i 90' regolamentari si erano chiusi sull'1-1.