Manchester United-Manchester City 2-0: gol e highlights. Decidono Martial e McTominay

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 2-0 (highlights)

30' Martial, 90'+5 McTominay

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan Bissaka, Matic, Fred, Williams (78' Bailly); Bruno Fernandes (88' Ighalo); James, Martial (78' McTominay). All. Solskjaer

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko (77' Mendy); Bernardo Silva (59' Mahrez), Rodri, Gundogan; Foden, Aguero (59' Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

Ammoniti: Fernandinho (C), Rodri (C), Fred (U), Cancelo (C)

Una vittoria per continuare a inseguire il quarto posto Champions. Bruno Fernandes suggerisce, Martial realizza e McTominay mette il punto esclamativo, consegnando ai diavoli rossi il secondo derby vinto di fila in Premier. La classifica vede ora la squadra di Solskjaer quinta (anche se lo Sheffield è a -2 con un match in meno), e con sole tre lunghezze di ritardo dal Chelsea di Lampard, proprio al quarto posto. Il City invece resta secondo alla solita enorme distanza dal Liverpool: -25 punti, anche se a metà settimana - nel recupero contro l'Arsenal - Guardiola potrà tornare ad avvicinarsi per ritardare una festa Reds ormai da tempo inevitabile.

Ad avere la meglio all'Old Trafford è allora Solskjaer, in una partita ben impostata dal norvegese fin dall'inizio: la pressione alta degli uomini in rosso mette in difficoltà i palleggiatori di Guardiola - in campo con un 433 con Foden, Aguero e Sterling nel tridente - nel creare gioco. United in campo con un 3412 già visto anche contro il Chelsea: tre centrali, con Matic e Fred davanti alla difesa e sugli esterni Wan Bissaka e il giovane classe 2000 Brandon Williams, alla nona da titolare. Davanti Martial guida l'attacco, ed è proprio lui a sbloccare dopo trenta minuti, complici due aiuti. Il primo è quello della gioiello della sessione invernale di mercato Bruno Fernandes, autore della "scucchiaiata" sul calcio di punizione che porta al gol. Il secondo, invece, è il maldestro intervento di Ederson che si fa sfuggire il pallone sotto le mani concedendo il vantaggio. Per Martial undicesimo centro in stagione, e doppio contando anche il derby di andata (l'ultimo a riuscirci era stato Cristiano Ronaldo nel 2006-07). Mentre per l'ex Sporting quinta partecipazione attiva a un gol (due reti e tre assist) dal suo arrivo: nessuno ha fatto meglio in Premier a partire da gennaio.

Nel secondo tempo subito City nuovamente nella sua espressione migliore (dopo il solo tiro in porta dei primi 45', record negativo dall'ottobre del 2018): tre tocchi in verticale e Aguero lanciato in porta, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Due minuti dopo Ederson rischia ancora lisciando un controllo e non concedendo (per poco) il bis a Martial a porta vuota. Gabriel Jesus, Mahrez e Mendy sono le mosse di Pep. Mentre il norvegese risponde con Bailly e McTominay. Nel finale dentro anche Ighalo, e il risultato cambia solo all'ultimo di recupero arrotondando, però, il punteggio per i padroni di casa. Ederson sbaglia ancora (su rinvio) e concede a McTominay la rete da quaranta metri con mezza porta vuota. È il punto esclamativo su uno (anzi due) derby rossi come i colori dello United, una doppia vittoria sui rivali che mancava dai tempi di Sir Alex Ferguson.