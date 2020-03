Reina, uscita a vuoto e gol del Leicester VIDEO

Grave errore, quello di cui si è reso protagonista Pepe Reina nel Monday Night di Premier League tra Leicester e il suo Aston Villa, in piena lotta per non retrocedere. Le Foxes sono passate in vantaggio con la rete di Harvey Barnes che, lanciato da Albrighton, ha potuto sfruttare un’uscita decisamente avventata sulla trequarti del portiere spagnolo al 40'. Il giocatore ha facilmente saltato l’estremo difensore avversario, prima di prepararsi per la precisa conclusione su cui non si è riuscito ad opporre nessuno e che è valso l’1-0 per la sua squadra.

Poker per il Leicester

Ad ogni modo, lo svarione di Reina non è stato così influente sul risultato finale. Il Leicester infatti ha trovato il raddoppio con Vardy al 63': l'attaccante era entrato da pochi minuti e ha trasformato il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Oliver. Lo stesso Vardy si è ripetuto al 79' su azione e nel finale ancora l'asse Albrighton per Barnes a siglare il 4-0 finale.