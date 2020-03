Chiamati a scegliere tra diverse imprese degli italiani in Premier League, i telespettatori di Sky Sport non hanno avuto dubbi: hanno voluto rivedere il trionfo del Leicester di Ranieri nel 2016, in particolare la vittoria sul Manchester City. L'attuale allenatore della Sampdoria ha apprezzato e nel ringraziare (all'interno di Casa Sky Sport) ha svelato aneddoti della sua avventura in Inghilterra, non solo sulla panchina delle Foxes, esaltando soprattutto Lampard. Infine ha affrontato il tema del coronavirus, facendo chiarezza sull'organizzazione della Sampdoria di fronte allo stop del campionato

