Il portiere brasiliano si allena, come può, tra le mura domestiche: in un video pubblicato sui social fa "centro" in casa con un rinvio con le mani e poi esulta come Cristiano Ronaldo

L'emergenza coronavirus sta scatenando la fantasia dei giocatori. Costretti a stare a casa e a non potersi allenare con i compagni come al solito, ognuno sta facendo del proprio meglio per restare in forma e lavorare sui fondamentali. Per i portieri, uno di questi, è sicuramente il lungo rinvio con le mani. Una caratteristica tecnica di cui Alisson è uno specialista: in un video pubblicato su Instagram, l'estremo difensore del Liverpool ha confermato di non aver perso le sue qualità e le ha applicate in un contesto difficile. Nel giardino di casa, infatti, il brasiliano ha effettuato un lungo lancio con le mani riuscendo a fare "centro" con le mani nella finestra della propria abitazione. E il suo show non è finito lì: soddisfatto del tentativo, Alisson ha fatto una breve corsetta e ha esultato come Cristiano Ronaldo, con tanto di "siuuu" finale. Una scena divertente, accompagnato dalla didascalia sul post "gli effetti della quarantena", che ha innescato i commenti dei suoi ex compagni di squadra ai tempi della Roma. Da Nainggolan ("hahahahah che mani") a Juan Jesus che ha ironizzato definendolo un 'video fake'.