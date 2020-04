L'attaccante del City è stato immortalato dalla fidanzata Sofia nella sua postazione da videogiocatore, in cui non è passato inosservato un particolare: i trofei del giocatore del mese in Premier League utilizzati come cavalletto per poggiare la videocamera CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Per uno che ha segnato 180 gol in 261 partite di Premier League i trofei del Player of the Month, il premio che ogni mese il campionato inglese consegna al miglior giocatore degli ultimi 30 giorni, non sono certo una novità. Ne avrà collezionati a decine Sergio Aguero nella sua lunga esperienza al Manchester City. Eppure, vederli uno sopra l'altro a formare un cavalletto per la videocamera mentre gioca a Fifa è quantomeno curioso. A immortalarlo la fidanzata Sofia Calzetti, che l'ha filmato e poi postato sui social durante uno dei pomeriggi di quarantena del Kun. Nel video si vede la postazione da videogiocatore del centravanti, con i trofei di miglior giocatore della Premier a sorreggere la playstation camera.