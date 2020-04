Calcio reale fermo, calcio virtuale più attivo che mai. Gol e spettacolo nelle due semifinali, e nella finale, del torneo di FIFA20 (trasmesse sui canali di Sky Sport) che ha visto coinvolti i veri calciatori della Premier League. Ad andare più avanti di tutti (nel format con venti partecipanti, un turno di qualificazione e gli ottavi di finale) Sterling e Alexander-Arnold da un parte del tabellone, mentre dall'altra presenti Diogo Jota del Wolverhampton e Dwight McNeil del Burnley. Emozioni soprattutto nella prima partita tra le due squadre che si sono contese la scorsa stagione un'emozionante Premier (quella vera): Manchester City e Liverpool, rappresentati da due uomini abili col joypad in mano (quasi) quanto in campo: Raheem Sterling e Trent Alexander-Arnold appunto. Partita secca e replay (ma con golden goal) in caso di pareggio nei novanta minuti. Ad accendere la prima semifinale subito una doppietta di Aguero (o per meglio dire dell'Aguero virtuale) firmata da Sterling, solo un'illusione per i citizens poi rimontati - in stile Liverpool-Barcellona - dal terzino dei reds: Firmino accorcia, Henderson pareggia al 90' e dunque Mané, dopo appena un minuto del replay, chiude i giochi. E lo stesso Sterling twitterà poco dopo: "Giuro che questo ragazzo se ne intende di rimonte!"