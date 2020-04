È morto Michael Robinson, eroe triplete Liverpool

L'ex attaccante irlandese dei Reds è morto a Marbella all'età di 61 anni: era malato da tempo. Con il Liverpool 1983/84 aveva vinto Premier League, Coppa di Lega e Champions. Aveva concluso la carriera in Spagna con la maglia dell'Osasuna. Sui social il ricordo di Sergio Ramos, Fabregas e Rafa Nadal CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Calcio in lutto per la morte di Michael Robinson. L'ex attaccante irlandese, tra le altre, di Liverpool e Manchester City è morto a Marbella all'età di 61 anni dopo aver lottato a lungo con un mieloma diagnosticato un anno e mezzo fa. Nato nel 1958, Robinson è stato il classico attaccante all'inglese, bravo nel gioco aereo e sempre disposto al contrasto con i difensori avversari. Dopo il ritiro dal calcio giocato aveva intrapreso la carriera da commentatore radiotelevisivo in Spagna, dove era molto amato dai tifosi. Le sue ultime dichiarazioni pubbliche risalgono a qualche settimana fa: "Mi dispiace essere portatore di cattive notizie, non mi hanno dato speranza".

Il Triplete con il Liverpool 1983/84 Da attaccante, Robinson in carriera ha messo insieme più di 300 partite nella massima serie del calcio inglese. Un percorso avviato con il Preston North End, dove aveva debuttato a soli 17 anni, per poi passare dal Manchester City (1979/80), dal Brighton (1980-83) e infine approdando al Liverpool, il club del suo cuore. Con i Reds Robinson ha conquistato uno storico Triplete nella stagione 1983/84, vincendo Premier League, Coppa di Lega e Champions. Riserva di Dalglish e Rush, giocò i supplementari della finale contro la Roma all'Olimpico, vinta ai rigori dalla squadra all'epoca allenata da Joe Fagan. Dopo quel trionfo passò ai Queens Park Rangers, per poi chiudere la carriera in Spagna, all'Osasuna. In Inghilterra ha segnato 85 reti con le maglie di club, mentre ha rappresentato la nazionale dell'Irlanda 24 volte dal 1980 al 1986, segnando sei reti.