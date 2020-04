1/7 Foto da FootyHeadlines

Come sarà la maglia casalinga del Liverpool per la stagione 2020-21? Secondo le indiscrezioni la Nike dovrebbe confermare la scelta di un colore relativamente scuro, con il rosso utilizzato dal club inglese che non si dovrebbe discostare di molto rispetto a quello usato per la divisa del Portogallo nell'ultimo Mondiale del 2018

