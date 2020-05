Violazione delle normative sulle scommesse: questa l’accusa con cui Kieran Trippier è finito nel mirino della Football Association, che indaga sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid, nell’estate 2019. Secondo gli investigatori, il terzino inglese avrebbe scommesso proprio sul suo passaggio ai Colchoneros, e ora rischia una squalifica di 4 mesi, la stessa comminata a Daniel Sturridge, (oltre a una multa di 150.000 sterline) accusato di fornito informazioni al fratello nel novembre 2018 su un suo possibile trasferimento al Siviglia, poi sfumato.



La FA presenterà richiesta alla Fifa per rendere valida la sua eventuale squalifica anche in Spagna, mentre Trippier si difende attraverso un comunicato: "Non ho mai scommesso e non ho mai tratto benefici dalle scommesse. Ho aderito pienamente alle indagini della FA negli ultimi mesi su base volontaria e continuerò a farlo".