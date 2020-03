Sturridge squalificato per 4 mesi: aveva dato informazioni riservate per delle scommesse

L'attaccante inglese fermato per quattro mesi per aver violato le regole sulle scommesse: aveva fornito delle informazioni al fratello sul suo possibile trasferimento al Siviglia

Daniel Sturridge ha praticamente terminato la stagione sportiva in corso per squalifica. Il motivo? L'attaccante inglese è stato fermato fino al prossimo 17 giugno per aver violato le regole della federcalcio inglese sulle scommesse. Già lo scorso luglio, l'ex calciatore del Liverpool, era stato sospeso per due settimane, più altre quattro con sospensione condizionale, e multato per circa 100 mila euro per aver fornito delle informazioni al fratello per una scommessa sul suo possibile trasferimento al Siviglia. La Football Association ha però fatto appello e ha ottenuto una nuova sentenza, confermata anche dalla FIFA, che prevede uno stop di quattro mesi per il 30enne attaccante.

Sturridge-Trabzonspor: c'è la risoluzione del contratto

A causa di questa squalifica, il calciatore inglese non potrà più giocare fino al termine della stagione. Per questo motivo Sturridge ha risolto il suo contratto con il Trabzonspor, club per il quale aveva giocato nella prima parte di quest'annata calcistica. La sua stagione si conclude qui, con 16 presenze totali tra le varie competizioni nazionali e l'Europa Legue e 7 gol realizzati, di cui quattro in campionato e tre nella Coppa di Turchia.