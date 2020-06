Watford-Leicester 1-1

Il pareggio che consente ad entrambe le squadre di avanzare in classifica è arrivato oltre il novantesimo (per la precisione al 93° minuto). E' stato Craig Dawson a realizzare il gol del definitivo pareggio salvando da una sconfitta il Watford contro il Leicester. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 90' quando si era momentaneamente spezzato l'equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Craig Dawson ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto.



Dopo un primo tempo senza reti, il Leicester è riuscito a passare in vantaggio al 90° minuto grazie al gol di Ben Chilwell, il Watford è però riuscito a replicare pareggiando l'incontro qualche minuto dopo con Dawson.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 3 parate per Kasper Schmeichel (Leicester), mentre Ben Foster (Watford) ha dovuto compiere 1 intervento.



Per il Leicester l'assist è stato effettuato da Demarai Gray, mentre nel Watford il passaggio decisivo per il gol è di Christian Kabasele.



Nonostante il pareggio, il Leicester ha avuto a lungo il controllo del match: ha dominato il possesso palla (67%), ha effettuato più tiri (15-8), e ha battuto più calci d'angolo (7-2) del Watford.



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (443-160): si sono distinti Jonny Evans (72), Çaglar Söyüncü (65) e Justin (61). Per i padroni di casa, Kiko Femenía è stato il giocatore più preciso con 24 passaggi riusciti.



Abdoulaye Doucouré nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Watford: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Leicester è stato James Maddison a provarci con maggiore insistenza concludendo 5 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Watford, l'attaccante Troy Deeney pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (16, ma con un numero uguale di duelli persi). Il difensore James Justin è stato invece il più efficace nelle fila del Leicester con 14 contrasti vinti (20 effettuati in totale) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (56%).





Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, C.Dawson, A.Masina, Kiko Femenía, C.Kabasele, I.Sarr, R.Pereyra, A.Doucouré, W.Hughes, E.Capoue, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: D.Welbeck, A.Gray, J.Holebas, N.Chalobah, A.Mariappa, I.Pussetto, Heurelho Gomes, C.Cathcart, T.Cleverley.

Cambi: D.Welbeck <-> R.Pereyra (69'), N.Chalobah <-> E.Capoue (77'), T.Cleverley <-> A.Doucouré (77'), A.Mariappa <-> F.Femenía Far (77')



Leicester (4-1-4-1 ): K.Schmeichel (Cap.), B.Chilwell, Ç.Söyüncü, J.Justin, J.Evans, Y.Tielemans, H.Barnes, J.Maddison, M.Albrighton, Wilfred Ndidi, J.Vardy. All: Brendan Rodgers

A disposizione: H.Choudhury, D.Ward, A.Pérez, K.Iheanacho, C.Fuchs, D.Gray, N.Mendy, R.Bennett, W.Morgan.

Cambi: D.Gray <-> H.Barnes (65'), H.Choudhury <-> Y.Tielemans (76'), K.Iheanacho <-> M.Albrighton (83')



Reti: 90' Chilwell (Leicester), 93' Dawson (Watford).

Ammonizioni: Y.Tielemans



Stadio: Vicarage Road

Arbitro: Craig Pawson