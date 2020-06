14/25 ©Ansa

LOW COST | Una volta trovata la quadra, Klopp ha avuto il coraggio di non cambiare. E così nell'ultima sessione estiva - da fresco campione d'Europa - ha deciso di non effettuare alcuna operazione in entrata, fatta eccezione per il giovane van der Berg (arrivato dallo Zwolle per 1.9 milioni) e Adrian (preso a parametro zero come vice-Alisson). L'unico ritocco si è materializzato a gennaio, con l'ingaggio dal Salisburgo di Minamino: un colpo in prospettiva e non congeniale per dare la caccia all'obiettivo Premier fin da subito