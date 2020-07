Leicester-Crystal Palace 3-0

Netto successo per il Leicester che contro il Crystal Palace non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. E' stata una partita che gli uomini di Brendan Rodgers hanno gestito al meglio per tutta la durata del match. Il primo sussulto si ha grazie al gol di Kelechi Iheanacho al 49'. Da quel momento il Crystal Palace non è più riuscito a rientrare in partita con il Leicester che scappa via nel punteggio trovando altri due gol che non hanno lasciato spazio al recupero avversario. La doppietta di Vardy (77' e 94') ha reso più rotondo il risultato finale. Grazie a questo successo la squadra capitanata da Schmeichel fa un bel balzo in avanti in classifica



Nel corso del match il Crystal Palace non ha creato grandi pericoli alla porta di Kasper Schmeichel poco impegnato: ha effettuato una sola parata.



A conferma del punteggio finale, il Leicester ha avuto un maggior possesso palla (52%), e ha effettuato più tiri (15-7). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (3-7).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (425-355): si sono distinti Wilfred Ndidi (76) e Çaglar Söyüncü (55). Per gli ospiti, Mamadou Sakho è stato il giocatore più preciso con 54 passaggi riusciti.



Jamie Vardy è stato il giocatore che ha tirato di più per il Leicester: 6 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Crystal Palace è stato Christian Benteke a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Leicester, il difensore James Justin è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 18 totali). Il centrocampista Jordan Ayew è stato invece il più efficace nelle fila del Crystal Palace con 12 contrasti vinti (21 effettuati in totale).





Leicester (4-4-2 ): K.Schmeichel (Cap.), Ç.Söyüncü, J.Justin, J.Evans, B.Chilwell, M.Albrighton, A.Pérez, Y.Tielemans, Wilfred Ndidi, J.Vardy, K.Iheanacho. All: Brendan Rodgers

A disposizione: R.Bennett, C.Fuchs, H.Barnes, H.Choudhury, D.Ward, W.Morgan, D.Gray, D.Praet, N.Mendy.

Cambi: R.Bennett <-> B.Chilwell (45'), D.Praet <-> K.Iheanacho (64'), H.Barnes <-> A.Pérez (75'), C.Fuchs <-> M.Albrighton (75')



Crystal Palace (4-5-1 ): V.Guaita, G.Cahill, J.Ward, P.van Aanholt, M.Sakho, L.Milivojevic (Cap.), J.McArthur, J.Riedewald, W.Zaha, J.Ayew, C.Benteke. All: Roy Hodgson

A disposizione: B.Pierrick, W.Hennessey, S.Dann, A.Townsend, T.Mitchell, C.Kouyaté, M.Meyer, J.McCarthy, S.Woods.

Cambi: C.Kouyaté <-> J.Riedewald (60'), J.McCarthy <-> J.McArthur (69'), A.Townsend <-> C.Benteke (82'), T.Mitchell <-> P.van Aanholt (83')



Reti: 49' Iheanacho, 77' Vardy, 94' Vardy.

Ammonizioni: B.Chilwell, M.Albrighton, J.McArthur



Stadio: King Power Stadium

Arbitro: Jonathan Moss