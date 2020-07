Norwich City-Brighton 0-1

C'è la firma di Leandro Trossard sulla sfida che ha visto opposte Brighton e Norwich City. In un confronto che ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, il momento chiave è arrivato al 25° minuto quando Trossard ha superato irrimediabilmente il portiere avversario. Quel gol, conti alla mano, è bastato per portare in dote tre punti davvero preziosi. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Nonostante la sconfitta gli uomini di Daniel Farke hanno avuto diverse opportunità, colpendo anche un legno con Idah.



Da segnalare l’assist di Aaron Mooy, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Brighton, Mat Ryan è stato poco impegnato: una sola parata nel corso di tutto il match.



Nella sconfitta del Norwich City, Tim Krul è stato chiamato in causa poche volte per gran parte della partita a parte il gol subito.



Nonostante il risultato, match tutto sommato in equilibrio. Il Norwich City ha avuto un maggior possesso palla (57%), il Brighton ha battuto più calci d'angolo (0-2). In parità il numero dei tiri totali (8), il Norwich City ne ha fatti di più nello specchio della porta (1-2).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (501-347): si sono distinti Timm Klose (74), Kenny McLean (68) e Ben Godfrey (64). Per gli ospiti, Lewis Dunk è stato il giocatore più preciso con 59 passaggi riusciti.



Aaron Connolly nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Brighton con 2 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Norwich City è stato Onel Hernández a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte.

Nel Brighton, il difensore Tariq Lamptey è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 13 totali). Il centrocampista Emiliano Buendía è stato invece il più efficace nelle fila del Norwich City con 9 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Norwich City (4-2-3-1 ): T.Krul, B.Godfrey, M.Aarons, J.Lewis, T.Klose, A.Tettey (Cap.), K.McLean, O.Duda, E.Buendía, O.Hernández, J.Drmic. All: Daniel Farke

A disposizione: A.Idah, M.Stiepermann, T.Pukki, J.Martin, M.McGovern, M.Vrancic, T.Cantwell, T.Trybull, L.Rupp.

Cambi: A.Idah <-> O.Duda (67'), T.Cantwell <-> O.Hernández (67'), T.Pukki <-> J.Drmic (67'), M.Vrancic <-> A.Tettey (78')



Brighton (4-2-2-2 ): M.Ryan, L.Dunk (Cap.), D.Burn, A.Webster, T.Lamptey, Y.Bissouma, D.Pröpper, A.Mooy, L.Trossard, A.Connolly, N.Maupay. All: Graham Potter

A disposizione: A.Mac Allister , D.Stephens, S.March, D.Button, M.Montoya, Bernardo, S.Duffy, P.Groß, G.Murray.

Cambi: B.Fernandes da Silva Junior <-> A.Connolly (72'), P.Groß <-> A.Mooy (72'), A.Mac Allister <-> L.Trossard (79'), D.Stephens <-> Y.Bissouma (79')



Reti: 25' Trossard.

Ammonizioni: T.Lamptey, P.Groß, J.Lewis, T.Cantwell



Stadio: Carrow Road

Arbitro: Stuart Attwell