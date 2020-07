Southampton-Man City 1-0

L'equilibrio si è rotto presto, poi il risultato si è cristallizzato. La gara si è di fatto decisa già nella prima metà del primo tempo. Il gol di Che Adams è stato sufficiente per dare la vittoria al Southampton che ha così sconfitto il Manchester City. La squadra padrona di casa di è disposta in campo con un 4-4-2 che ha pagato subito ottimi dividendi. Poche azioni e gara immediatamente sbloccata. Dall'altra parte Guardiola ha risposto con un 4-3-3 che non ha arginato al meglio l'impeto iniziale dal Southampton. Nel secondo tempo, soprattutto nella fase finale, lo sforzo per trovare il pareggio è arrivato ma è stato tutto inutile. Manchester City sconfitta e Southampton che può festeggiare per la conquista dei tre punti. Nonostante la sconfitta gli uomini di Josep Guardiola hanno avuto diverse opportunità, colpendo anche un legno con Luiz Rosa.



Da segnalare l’assist di Stuart Armstrong, decisivo per il gol vittoria, insieme alla prestazione di Alex McCarthy, autore di 6 parate importanti.



Nella sconfitta del Manchester City, Ederson oltre al gol subito è comunque stato chiamato in causa poche volte: solo 3 parate nel corso di tutto il match.



Nonostante la sconfitta, il Manchester City ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (73%), ha effettuato più tiri (26-8), e ha battuto più calci d'angolo (13-2).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (720-206): si sono distinti Eric García (103), Aymeric Laporte (101) e Oleksandr Zinchenko (96). Per i padroni di casa, Alex McCarthy è stato il giocatore più preciso con 25 passaggi riusciti.



Nathan Redmond nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Manchester City è stato Gabriel Jesus a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Southampton, il difensore Kyle Walker-Peters è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (7 sui 13 totali). Il difensore João Cancelo è stato invece il più efficace nelle fila del Manchester City con 11 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, J.Stephens, R.Bertrand, J.Bednarek, K.Walker-Peters, S.Armstrong, N.Redmond, J.Ward-Prowse (Cap.), O.Romeu, C.Adams, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: A.Jankewitz, S.Long, K.Danso, W.Ferry, M.Obafemi, M.Djenepo, A.Gunn, J.Vokins, W.Smallbone.

Cambi: S.Long <-> C.Adams (70'), W.Smallbone <-> S.Armstrong (97')



Manchester City (4-3-3 ): Ederson, João Cancelo, A.Laporte, O.Zinchenko, E.García, David Silva (Cap.), Bernardo Silva, Fernandinho, R.Mahrez, Gabriel Jesus, R.Sterling. All: Josep Guardiola

A disposizione: C.Bravo, P.Foden, T.Doyle, Rodrigo, J.Stones, T.Harwood-Bellis, I.Gündogan, N.Otamendi, K.De Bruyne.

Cambi: P.Foden <-> R.Sterling (59'), K.De Bruyne <-> R.Mahrez (59')



Reti: 16' Adams.

Ammonizioni: O.Romeu, F.Luiz Rosa, G.de Jesus



Stadio: St. Mary's Stadium

Arbitro: Andre Marriner