A chiudere il programma della 33^ giornata di Premier League ci sarà Tottenham-Everton, in calendario lunedì 6 luglio alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) al New White Hart Lane. Di fronte due squadre distanti un solo punto in classifica, a caccia di vittorie per agganciare una qualificazione europea che non appare semplice. Alla vigilia del match José Mourinho ha speso parole di profonda stima per Carlo Ancelotti, dicendosi anche pronto a infrangere le regole sul distanziamento sociale per abbracciare il collega nel prepartita. "Penso che tutti nel calcio ammirino Ancelotti come allenatore e come persona. Non è perché mi piace così tanto come persona che sto per dire l'ovvio: credo che sia uno dei migliori allenatori al mondo negli ultimi 20 anni e ovviamente lo è ancora oggi - è la certezza di Mou - penso sia un privilegio per la Premier League aver ritrovato Ancelotti come manager, è un privilegio per il Tottenham avere Carlo come avversario".