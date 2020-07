Crystal Palace-Chelsea 2-3

Il Crystal Palace ha avuto una possibilità per rimettere in piedi la partita ma alla fine ha trionfato il Chelsea che, dopo aver visto dimezzarsi un doppio vantaggio, ha respinto l'assalto finale della squadra di Hodgson. Per la gioia di chi era allo stadio, nessuno ha pensato puntato tutto sulla fase difensiva e ovviamente la comune strategia ha contribuito a far risultare il match tanto gradevole quanto spettacolare. Il 3-2 finale è la naturale conseguenza dell'atteggiamento visto in campo. Dopo aver raggiunto un vantaggio di due reti, il Chelsea si sentiva un po' troppo al sicuro e ha forse snaturato troppo il proprio gioco, permettendo un parziale rientro degli uomini di Hodgson. Al 72' minuto è arrivata la rete di Giroud che ha contribuito a ravvivare il finale. Il gol però risulterà importante solo a fini statistici visto che Azpilicueta e compagni hanno fermato ogni disperato tentativo di pareggio da parte dei rivali vincendo il match per 3-2.



Il Chelsea è riuscito a portarsi in vantaggio grazie ai gol di Olivier Giroud al 6° e Pulisic al 27°, ma il Crystal Palace ha dimezzato lo svantaggio con Wilfried Zaha al 34° prima della fine del primo tempo. Una rete di Tammy Abraham al 71°, ha portato nuovamente il Chelsea in vantaggio di due lunghezze nel secondo tempo. Il gol finale del Crystal Palace di Christian Benteke al 72° minuto non ha evitato la sconfitta casalinga della sua squadra.



Nel Chelsea, gli assist sono stati di un pimpante Willian (2), mentre Ruben Loftus-Cheek ha contribuito con uno.



Assieme al risultato finale, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (58%), ha effettuato più tiri (14-13), e ha battuto più calci d'angolo (9-7).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (447-292): si sono distinti Billy Gilmour (62), Kurt Zouma (55) e Willian (48). Per i padroni di casa, Mamadou Sakho è stato il giocatore più preciso con 41 passaggi riusciti.



Willian nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Chelsea: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Crystal Palace è stato Scott Dann a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Chelsea, l'attaccante Pulisic pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (8 ma si contano anche 11 duelli persi). L'attaccante Benteke è stato invece il più efficace nelle fila del Crystal Palace con 15 contrasti vinti (27 effettuati in totale).





Crystal Palace (4-5-1 ): V.Guaita, P.van Aanholt, G.Cahill, S.Dann, J.Ward, L.Milivojevic (Cap.), C.Kouyaté, W.Zaha, J.Ayew, J.McArthur, C.Benteke. All: Roy Hodgson

A disposizione: W.Hennessey, M.Meyer, M.Sakho, A.Townsend, J.Riedewald, J.McCarthy, S.Woods, B.Pierrick, T.Mitchell.

Cambi: M.Sakho <-> G.Cahill (8'), A.Townsend <-> J.Ayew (80'), J.McCarthy <-> J.McArthur (80'), M.Meyer <-> L.Milivojevic (89')



Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, R.James, A.Christensen, K.Zouma, C.Azpilicueta (Cap.), B.Gilmour, M.Mount, R.Barkley, O.Giroud, Willian, C.Pulisic. All: Frank Lampard

A disposizione: M.Batshuayi , C.Hudson-Odoi, T.Abraham, Jorginho, Pedro, W.Caballero, R.Loftus-Cheek, A.Rüdiger, M.Alonso.

Cambi: T.Abraham <-> O.Giroud (65'), R.Loftus-Cheek <-> R.Barkley (65'), J.Frello Filho <-> B.Gilmour (80')



Reti: 6' Giroud (Chelsea), 27' Pulisic (Chelsea), 34' Zaha (Crystal Palace), 71' Abraham (Chelsea), 72' Benteke (Crystal Palace).

Ammonizioni: L.Milivojevic



Stadio: Selhurst Park

Arbitro: David Coote