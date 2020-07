Bournemouth-Tottenham 0-0

Nemmeno un gol nella sfida che vedeva opposte Bournemouth e Tottenham. Di certo il match non verrà ricordato per ritmi altissimi e continue occasioni da rete. Esistono 0-0 che però regalano molte giocate interessanti e azioni degne di rilievo ma non è questo il caso. Oggi le difese hanno disinnescato gli attacchi, che però non erano oliati a dovere. Dopo una fase di studio ci sono stati periodi del match che hanno visto un tentativo di accelerata ma il buon lavoro delle due difese è certificato dal dato relativo alle grosse occasioni da gol. Entrambe infatti non hanno scollinato quota 2. La squadra di Eddie Howe si è schierata con un 4-4-2 ma nemmeno i cambi a gara in corso hanno rigenerato il match. Stesso discorso per il Tottenham, in campo con un iniziale 4-3-3 .



Poco impegnati entrambi i portieri: Aaron Ramsdale (Bournemouth) non ha effettuato interventi degni di nota, mentre Hugo Lloris (Tottenham) è stato chiamato in causa in solo 2 occasioni.



Nonostante il pareggio a reti bianche, il Bournemouth ha avuto più opportunità per cambiare il risultato, Joshua King ha avuto una grande occasione. Molto agonismo in campo con 5 cartellini gialli in totale: di cui 3 per il Bournemouth e 2 per il Tottenham.



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (402-182): si sono distinti Harry Winks (73), Jan Vertonghen (47) e Toby Alderweireld (45). Per i padroni di casa, Lloyd Kelly è stato il giocatore più preciso con 24 passaggi riusciti.



Nel Bournemouth, il difensore Diego Rico è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 15 totali). Il difensore Serge Aurier è stato invece il più efficace nelle fila del Tottenham con 11 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Bournemouth (4-4-2 ): A.Ramsdale, Adam Smith, D.Rico, L.Kelly, N.Aké (Cap.), D.Brooks, D.Gosling, J.Stanislas, J.Lerma, Callum Wilson, J.King. All: Eddie Howe

A disposizione: D.Solanke, A.Danjuma Groeneveld, Harry Wilson, Steve Cook, Lewis Cook, S.Surridge, A.Boruc, J.Stacey, A.Surman.

Cambi: J.Stacey <-> A.Smith (63'), H.Wilson <-> D.Brooks (66')



Tottenham (4-3-3 ): H.Lloris (Cap.), T.Alderweireld, S.Aurier, B.Davies, J.Vertonghen, M.Sissoko, G.Lo Celso, H.Winks, S.Bergwijn, E.Lamela, H.Kane. All: José Mourinho

A disposizione: D.Sánchez, Son Heung-Min, Ryan Sessegnon, T.Ndombele, H.White, P.Gazzaniga, O.Skipp, Gedson Fernandes, Lucas Moura.

Cambi: T.Ndombele <-> G.Lo Celso (45'), H.Son <-> S.Bergwijn (45'), L.Rodrigues Moura da Silva <-> M.Sissoko (75'), G.Carvalho Fernandes <-> S.Aurier (91')





Ammonizioni: J.Lerma, D.Gosling, H.Wilson, M.Sissoko, T.Ndombele



Stadio: Vitality Stadium

Arbitro: Paul Tierney