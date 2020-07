Gli altri record del City

Nella partita contro il Newcastle, il City - pur già arresosi nella corsa al titolo ma vincitore della Coppa di Lega e ancora in corsa per FA Cup e Champions League - ha registrato anche un altro primato nella storia della Premier, mandando in doppia cifra di gol ben cinque calciatori diversi, vale a dire Aguero (16), Sterling (14), De Bruyne e Jesus (11) e Mahrez (10); l'ultima a riuscirsi era stato l'Everton, ma nella vecchia First Division 1984-85. Non solo, David Silva ha raggiunto la partecipazione a 150 reti nella sua carriera in Premier e De Bruyne ha eguagliato il proprio record stagionale di assist in Premier (già primato storico) di 18, stabilito anche nel 2016-17.