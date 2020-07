Scatto Europa Sheffield. Goleada City. E altra vittoria del Liverpool, non certo una novità in questa stagione. La trentesima in 34 giornate: nessuno aveva mai raggiunto questa cifra di vittorie così rapidamente nell'intera storia della Premier League. È il match dei già campioni reds che chiude il mercoledì inglese, una doppietta di Salah e una rete di Henderson decidono la sfida contro un Brighton che resta comunque con un rassicurante +9 in classifica sulla zona retrocessione. Successo anche per il City: Jesus, Mahrez, David Silva e Sterling, quattro marcatori diversi (con un'autorete) per un successo che consolida il secondo posto.