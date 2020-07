Arsenal-Liverpool 2-1

Rimonta da tre punti per l'Arsenal di Mikel Arteta che è riuscita a capovolgere l'esito del match giocato contro il Liverpool. Per la squadra capitanata da van Dijk il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Arsenal. Arteta decide di schierare la sua squadra con un 343; Liverpool che risponde con un 433 e come detto sono proprio gli uomini di Klopp a passare per primi al 20° minuto di gioco. La gestione del vantaggio però non risulta così semplice. L'Arsenal infatti alza il baricentro, guadagna campo e inizia a creare pericoli alla difesa avversaria anche se ogni tanto lascia spazio al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E' Nelson a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia l'Arsenal che vince 2-1



Il Liverpool è riuscito a portarsi in vantaggio grazie ad un gol di Sadio Mané al 20°, ma l'Arsenal ha risposto al 32° minuto con la rete di Alexandre Lacazette. La rimonta per l'Arsenal è arrivata con Nelson, che ha chiuso il primo tempo con il risultato di 2-1.



Fondamentale nella vittoria dell'Arsenal il contributo di Emiliano Martínez, impegnato in diverse occasioni, e capace di essere decisivo con almeno 8 parate. Invece nelle fila del Liverpool, Alisson, a parte i gol subiti, non ha effettuato nessun intervento degno di nota.



Nonostante la sconfitta, il Liverpool ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (69%), ha effettuato più tiri (24-3), e ha battuto più calci d'angolo (13-2).



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (516-173): si sono distinti Virgil van Dijk (83), Robertson (82) e Joseph Gomez (66). Per i padroni di casa, David Luiz è stato il giocatore più preciso con 24 passaggi riusciti.



Sadio Mané per il Liverpool è stato il giocatore che ha concluso più volte verso la porta (6 conclusioni, di cui 2 nello specchio della porta), mentre per l'Arsenal l'unica conclusione degna di nota è stata di Alexandre Lacazette.

Nell'Arsenal, il difensore Rob Holding è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (7) perdendone soltanto due. L'attaccante Mané è stato invece il più efficace nelle fila del Liverpool con 9 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (12).





Arsenal (3-4-3 ): E.Martínez, David Luiz, K.Tierney, R.Holding, B.Saka, G.Xhaka, L.Torreira, Cédric Soares, A.Lacazette (Cap.), R.Nelson, N.Pépé. All: Mikel Arteta

A disposizione: D.Ceballos, Sokratis, M.Macey, J.Willock, H.Bellerín, P.Aubameyang, S.Mustafi, S.Kolasinac, A.Maitland-Niles.

Cambi: D.Ceballos <-> L.Torreira (57'), J.Willock <-> A.Lacazette (58'), P.Aubameyang <-> R.Nelson (58'), A.Maitland-Niles <-> C.Alves Soares (76')



Liverpool (4-3-3 ): Alisson, V.van Dijk (Cap.), A.Robertson, T.Alexander-Arnold, J.Gomez, Fabinho, A.Oxlade-Chamberlain, G.Wijnaldum, S.Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah. All: Jürgen Klopp

A disposizione: X.Shaqiri, C.Jones, H.Elliott, D.Lovren, N.Williams, T.Minamino, N.Keita, Adrián, D.Origi.

Cambi: T.Minamino <-> R.Barbosa de Oliveira (61'), N.Keita <-> A.Oxlade-Chamberlain (61'), D.Origi <-> M.Salah Ghaly (83'), X.Shaqiri <-> G.Wijnaldum (83')



Reti: 20' Mané (Liverpool), 32' Lacazette (Arsenal), 44' Nelson (Arsenal).

Ammonizioni: L.Torreira, G.Xhaka, D.Ceballos, T.Alexander-Arnold



Stadio: Emirates Stadium

Arbitro: Paul Tierney