Man City-Bournemouth 2-1

Vittoria con il minimo scarto per il Manchester City di Guardiola che non è riuscito a gestire un doppio vantaggio ma che comuque ha impedito il completo ritorno in partita del Bournemouth. David Silva e compagni hanno vinto per 2-1 incamerando tre punti davvero importanti. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di David Silva, il Manchester City aveva fatto anche la cosa più difficile ovvero raddoppiare facendo cambiare i piani strategici di recupero del Bournemouth. La partita però non vola via in modo totalmente liscio per gli uomini di Guardiola che al minuto 88 vedono dimezzarsi il proprio vantaggio. Non resta molto tempo per trovare la via del pareggio e il disperato tentativo finale del Bournemouth non regala l'ultima gioia agli uomini di Howe. David Silva e Gabriel Jesus hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra.



Grazie alle reti di David Silva e Gabriel Jesus il Manchester City è riuscito a portarsi sul risultato di 2-0 nel primo tempo (6° e 39°). Il Bournemouth ha segnato il gol della bandiera al 88° minuto con David Brooks, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.







E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Manchester City ha dominato il possesso palla (72%). Il Bournemouth, invece, ha effettuato più tiri totali (14-8) e battuto più calci d’angolo (5-3).



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (650-173): si sono distinti John Stones (94), Ilkay Gündogan (88) e Nicolás Otamendi (86). Per gli ospiti, Jefferson Lerma è stato il giocatore più preciso con 23 passaggi riusciti.



Gabriel Jesus è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester City: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Bournemouth è stato Callum Wilson a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Manchester City, il centrocampista Fernandinho pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (12, ma con un numero uguale di duelli persi). Il centrocampista Philip Billing è stato invece il più efficace nelle fila del Bournemouth con 11 contrasti vinti (16 effettuati in totale).





Manchester City (4-2-3-1 ): Ederson, J.Stones, K.Walker, B.Mendy, N.Otamendi, I.Gündogan, Bernardo Silva, David Silva (Cap.), P.Foden, Fernandinho, Gabriel Jesus. All: Josep Guardiola

A disposizione: A.Laporte, O.Zinchenko, Rodrigo, K.De Bruyne, T.Doyle, E.García, R.Sterling, S.Carson, R.Mahrez.

Cambi: E.García <-> K.Walker (45'), R.Sterling <-> B.Veiga de Carvalho e Silva (45'), R.Hernández Cascante <-> I.Gündogan (68'), O.Zinchenko <-> B.Mendy (77')



Bournemouth (5-4-1 ): A.Ramsdale, J.Stanislas, L.Kelly, D.Rico, Steve Cook (Cap.), J.Stacey, D.Gosling, P.Billing, J.King, J.Lerma, D.Solanke. All: Eddie Howe

A disposizione: A.Surman, A.Danjuma Groeneveld, J.Simpson, D.Brooks, Harry Wilson, S.Surridge, A.Boruc, Lewis Cook, Callum Wilson.

Cambi: C.Wilson <-> D.Solanke (69'), D.Brooks <-> J.Stanislas (69'), L.Cook <-> D.Gosling (70'), H.Wilson <-> J.King (77')



Reti: 6' David Silva (Manchester City), 39' Gabriel Jesus (Manchester City), 88' Brooks (Bournemouth).

Ammonizioni: E.García, L.Kelly



Stadio: Etihad Stadium

Arbitro: Lee Mason