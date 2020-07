Southampton-Brighton 1-1

Alla fine è pari e patta tra il Southampton e il Brighton con entrambe le squadre che portano a casa un punto. Il gol di Danny Ings al minuto 66 ha permesso al Southampton di ribattere alla rete realizzata da Maupay che aveva aveva portato in vantaggio i suoi. Gara che si è conclusa con il risultato di 1-1



Il Brighton è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Neal Maupay segnato al 17° minuto, la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con Ings.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 4 parate per Mat Ryan (Brighton), mentre Alex McCarthy (Southampton) ha dovuto compiere 1 intervento.



Per il Brighton l'assist è stato effettuato da Glenn Murray, mentre nel Southampton il passaggio decisivo per il gol è di Nathan Redmond.



Nonostante il pareggio, il Southampton ha avuto a lungo il controllo del match: ha dominato nel possesso palla (67%), ha effettuato più tiri (21-10), e ha battuto più calci d'angolo (8-2) del Brighton.



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (493-169): si sono distinti Pierre-Emile Højbjerg (81), James Ward-Prowse (67) e Jannik Vestergaard (65). Per gli ospiti, Dale Stephens è stato il giocatore più preciso con 21 passaggi riusciti.



Danny Ings è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 5 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Brighton è stato Neal Maupay a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Southampton, il centrocampista Redmond è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 14 totali). Il difensore Dan Burn è stato invece il più efficace nelle fila del Brighton con 11 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, J.Vestergaard, J.Vokins, P.Højbjerg, J.Bednarek, J.Ward-Prowse (Cap.), N.Redmond, O.Romeu, W.Smallbone, M.Obafemi, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: R.Bertrand, K.Danso, J.Stephens, S.Long, C.Adams, S.Armstrong, A.Gunn, J.Maddox, K.Walker-Peters.

Cambi: K.Walker-Peters <-> O.Romeu (45'), C.Adams <-> M.Obafemi (45'), S.Armstrong <-> W.Smallbone (78')



Brighton (3-5-2 ): M.Ryan, A.Webster, L.Dunk (Cap.), D.Burn, D.Stephens, S.March, T.Lamptey, L.Trossard, D.Pröpper, N.Maupay, G.Murray. All: Graham Potter

A disposizione: D.Button, S.Duffy, A.Mac Allister, Y.Bissouma, A.Connolly, A.Mooy, P.Groß, M.Montoya, Bernardo.

Cambi: A.Mooy <-> G.Murray (59'), M.Montoya <-> T.Lamptey (68'), Y.Bissouma <-> D.Pröpper (68'), A.Mac Allister <-> S.March (76')



Reti: 17' Maupay (Brighton), 66' Ings (Southampton).

Ammonizioni: O.Romeu



Stadio: St. Mary's Stadium

Arbitro: Andre Marriner